Curling, le azzurre chiudono con il sorriso gli Europei. Battuta la Germania in sette end

Una vittoria per il morale. La Nazionale italiana di curling femminile, già aritmeticamente eliminata questa mattina dopo il pesante K.O contro la Lettonia, ha terminato con un sorriso i Campionati Europei 2026 attualmente in scena sul ghiaccio di Ostrava, imponendosi sulla Germania in sette end con il risultato di 6-1.

Il team capitanato da Giulia Zardini Lacedelli e formato dalle connazionali Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse, con il martello in mano, non è riuscito ad incidere nel primo end, terminato con un nulla di fatto esattamente come quanto accaduto poi subito dopo con il secondo.

Il tabellino si sblocca nella terza ripresa, momento in cui finalmente le nostre ragazze trovano la manovra mettendo a referto i primi due punti dell’incontro a seguito della buona bocciata della skip, brava ad approfittare della sbavatura della rivale avvenuta in precedenza. Un momento positivo che prosegue anche al quarto round, momento in cui un secondo errore di Sutor permette a Zardini Lacedelli di rubare una mano, scappando così sul 3-0.

Le teutoniche non riescono ad entrare dentro il match, accontenandosi solo di un sigillo nel turno successivo, preludio di altri due timbri che valgano il 5-1. La superiorità sarà poi certificata subito dopo, con un’altra mano rubata che chiuderà i conti per il 6-1 finale.