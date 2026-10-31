Curling, clima rovente nel settore femminile: la reazione social del Team Constantini all’eliminazione dell’Italia agli Europei

L’Italia è uscita di scena nella fase a gironi del torneo femminile dei Campionati Europei di curling 2026, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Il nuovo team Zardini Lacedelli non è andato oltre il quarto posto nel gruppo A con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, vedendo dunque sfumare l’accesso alle semifinali (riservato alle prime due di ogni raggruppamento) della rassegna continentale.

Da due anni a questa parte il curling femminile azzurro sta facendo fatica ad emergere ai massimi livelli dopo la grande crescita evidenziata all’inizio del precedente ciclo olimpico, in cui erano arrivati risultati di spicco come l’argento europeo del 2023 ed il quarto posto ai Mondiali 2024 con la squadra capitanata dalla skip Stefania Constantini.

La pessima stagione 2025-2026, culminata con una partecipazione tutt’altro che esaltante alle Olimpiadi di Milano Cortina, aveva messo fine al vecchio Team Constantini provocando una vera e propria scissione all’interno del settore femminile tricolore. A conti fatti Stefania ha lasciato le compagne di squadra per formare una compagine inedita insieme alla sua amica Angela Romei e alle giovani Lucrezia e Allegra Grande, mentre il resto del gruppo della precedente Nazionale italiano è rimasto praticamente intatto (unica new entry Rachele Scalesse) con Giulia Zardini Lacedelli ritrovatasi nel ruolo di skip.

Tralasciando il “caso Mariani-Romei” dei Giochi, i rapporti tra Constantini e alcune ex compagne erano ormai ai minimi termini e questo clima rovente non accenna a placarsi anche all’inizio della stagione agonistica 2026-2027. Il Team Zardini Lacedelli si era qualificato per gli Europei vincendo il Challenge di Cembra (torneo di selezione in casa Italia) per l’evento continentale con un netto 3-0 nella serie finale contro il Team Constantini.

Quest’ultimo (o almeno chi ne cura gli account social) si è reso protagonista di uno scivolone poco elegante nella giornata di ieri, commentando con un meme di scherno l’eliminazione di Zardini Lacedelli e compagne a Ostrava. Tensione ancora alle stelle dunque nel curling femminile italiano, in attesa dei prossimi capitoli di una rivalità che promette ulteriori scintille.