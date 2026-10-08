Il Trittico Lombardo, le cronometro degli Europei in Slovenia e una Milano-Torino che regala il successo a Dorian Godon e il terzo posto ad Alberto Bettiol: Bike Zone torna con una puntata ricca di temi e protagonisti!

Analizziamo le tre sfide del Trittico Lombardo — Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine — tra risultati, attacchi e indicazioni raccolte sulle strade delle classiche italiane. Spazio anche alle gare a cronometro degli Europei di ciclismo in Slovenia, con il bilancio delle prove contro il tempo e delle prestazioni azzurre.

Riflettori poi sulla Milano-Torino appena conclusa: Dorian Godon conquista la vittoria, mentre Alberto Bettiol sale sul terzo gradino del podio.

Non mancherà un momento dedicato agli addii di Damiano Caruso e Jacopo Mosca: due corridori che hanno lasciato il segno attraverso impegno, risultati e prezioso lavoro di squadra.

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