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Chelsea-Roma oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming
Oggi, mercoledì 28 ottobre (ore 18:45), la Roma sfiderà il Chelsea nel terzo incontro della fase a gironi unico della Champions League di calcio femminile. Sul rettangolo verde dell’AFC Wimbledon Stadium la formazione giallorossa sarà chiamata a una vera e proprio impresa contro la compagine britannica.
LA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45
Le inglesi guidano il gruppo di testa a punteggio quasi pieno con 4 punti, frutto della vittoria al debutto contro l’Austria Wien (1-0) e del prezioso pareggio a reti bianche sul campo dell’Olympique Lione (0-0)
Discorso diverso per le giallorosse. Le capitoline, infatti, si trovano nella parte bassa della classifica con 1 solo punto. Dopo lo 0-0 all’esordio con il Leuven, la Roma ha subìto una pesante sconfitta interna per 0-6 contro il Barcellona, campione d’Europa in carica. In campionato, tuttavia, la squadra viene da tre vittorie consecutive in Serie A.
Le due formazioni si sono affrontate proprio nella scorsa edizione della fase a gironi (dicembre 2025), quando il Chelsea si impose nettamente a Stamford Bridge per 6-0. Chiaramente, la squadra allenata da Gianpiero Piovani non vorrà replicare, per tornare in Italia con un risultato utile.
La partita tra Chelsea e Roma, valida per la terza giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 28 ottobre (ore 18:45) all’AFC Wimbledon Stadium di Londra. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI
Mercoledì 28 ottobre
18:45 Chelsea vs Roma all’AFC Wimbledon Stadium di Londra
PROGRAMMA CHELSEA-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport