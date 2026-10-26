Calcio femminile, le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Giugliano inarrestabile, Severini trascina

La quarta giornata valida per la Serie A 2026-20227 di calcio femminile è andata in archivio, provocando i primi scossoni importanti. Grazie all’ampio successo contro una Juventus sempre più in crisi la Roma ha incasellato il quarto successo su quattro partite giocate, diventando l’unica squadra a punteggio pieno del lotto. Pari invece per il Como 1907, frenato dal Sassuolo. Destino speculare a quello dell’Inter, andato a reti bianche contro il Napoli. Da segnalare inoltre il buon successo della Fiorentina contro il Parma, quello del Milan contro la Ternana e il pari tra Lazio e Como Women. Ma quali sono le giocatrici italiane che più si sono distinte nello scorso turno?

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A 2026-2027

RACHELE BALDI (ROMA) – Come sempre la compagine giallorossa offre ampio spunto per quanto riguarda le giocatrici italiane. In tal senso l’estremo difensore capitolino ha offerto una prestazione da spellarsi le mani contro la Vecchia Signora, realizzando due parate di importanza assoluta nel primo tempo e ben comportandosi sul finale, rimediando così alla rete di Pavan, dove forse poteva fare qualcosa di più

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Che giocatrice, perennemente presente nella lista delle MVP. Anche in questo caso la veterana non si è fatta trovare impreparata firmando una rete dalla lunga distanza e rimanendo fredda e come sempre lucidissima in occasione del rigore. Doppietta e autorità.

GIADA PELLEGRINO CIMO’ (ROMA) – Sempre più in crescita la palermitana, nuovamente autrice di una prestazione rilevante rispondendo presente al momento più opportuno. Un fuorigioco le nega la gioia della doppietta.

MARTA ZAMBONI (COMO WOMEN) – Sicurezza e grande affidabilità per la centrocampista, in pieno controllo della situazione in una partita tutt’altro che facile.

TECLA PATTENUZZO (NAPOLI) – Un muro. Non capita tutti i giorni di confrontarsi con un attacco così forte come quello dell’Inter. Il difensore partenopeo ha tenuto perfettamente le redini dimostrando calma e lucidità.

EMMA SEVERINI (FIORENTINA) – C’è il suo zampino nella vittoria preziosissima della Viola contro il Parma, considerato il pareggio strappato in pieno recupero della prima frazione che ha dato il la per la rimonta.