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4 minuti fa

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Adrenalina, velocità e sfide fuori dall’ordinario: parte Red Bull For Reals, il format che porta lo spettacolo degli action sport in alcuni degli scenari più incredibili al mondo.
Nel primo episodio si passa dalla mountain bike agli sport invernali, dal wakeboard ai motori, in un viaggio che attraversa location spettacolari: Dubai, Polignano a Mare, le montagne e il deserto del Nevada diventano il terreno di gioco per imprese, challenge e duelli ad altissima intensità.

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Tra i protagonisti ci sono anche Sergio “Checo” Pérez e Bryce Menzies, pronti a confrontarsi nel deserto del Nevada in una sfida che unisce velocità, tecnica e spettacolo.
Un concentrato di azione per scoprire fino a dove possono spingersi alcuni dei protagonisti più spettacolari del mondo Red Bull.
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