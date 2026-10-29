Calendario Mondiali tiro a volo 2026: programma, orari, tv, streaming

Si terranno a Doha, in Qatar, da mercoledì 4 a venerdì 13 novembre, i Mondiali senior 2026 di tiro a volo, che assegneranno i titoli iridati nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di trap e skeet e quella a coppie miste del trap, ed in quella non olimpica dello skeet misto.

Da mercoledì 4 a venerdì 6 spazio alle qualificazioni dello skeet individuale, con le finali previste sempre sabato, mentre da martdì 10 a giovedì 12 novembre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le finali in programma sempre giovedì 12, infine venerdì 13 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste.

I Mondiali senior 2026 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming di tutte le finali sarà garantita dal canale YouTube ISSF, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2026

Mercoledì 4 novembre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Giovedì 5 novembre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Venerdì 6 novembre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (25 piattelli)

14.00 Finale skeet femminile

15.30 Finale skeet maschile

Sabato 7 novembre

8.00 Qualificazioni skeet a coppie miste (75 piattelli)

14.30 Finali skeet a coppie miste

Martedì 10 novembre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (50 piattelli)

Mercoledì 11 novembre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (50 piattelli)

Giovedì 12 novembre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (25 piattelli)

14.00 Finale trap femminile

15.30 Finale trap maschile

Venerdì 13 novembre

8.00 Qualificazioni trap a coppie miste (75 piattelli)

14.30 Finali trap a coppie miste

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A VOLO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube ISSF.

Diretta live testuale: finali su OA Sport.