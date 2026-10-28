Tiro a volo, ai Mondiali 2026 inizia il cammino verso Los Angeles 2028: come funzionano le qualificazioni olimpiche

I Mondiali senior 2026 di Doha, in Qatar, saranno il primo evento diretto di qualificazione olimpica per il tiro a volo ai Giochi di Los Angeles 2028: in ciascuna specialità individuale staccheranno il pass i primi tre classificati di nazionalità diverse. Non ci saranno pass in palio nel trap a coppie miste.

Gli atleti possono ottenere un solo pass olimpico per il proprio Comitato Olimpico Nazionale, ed ogni Paese può ottenere un solo pass per evento individuale ai Mondiali, mentre in qualsiasi altra gara di qualificazione olimpica, ogni Nazione potrà ottenere fino a due pass per ogni specialità individuale.

Alle Olimpiadi nella gara del trap a coppie miste le squadre devono essere composte da atleti qualificati nella gara individuale: la classifica olimpica determinerà l’elenco finale dei partecipanti, combinando i punteggi totali dei due atleti per definire le migliori 18 squadre che prenderanno parte alla gara olimpica.

In ciascuna specialità individuale staccheranno il pass olimpico i primi tre classificati ai Campionati del Mondo 2026 di Doha, in Qatar, così come ai Campionati del Mondo 2027 de Il Cairo, in Egitto, mentre andranno alle Olimpiadi anche i vincitori di ciascuna delle quattro tappe della Coppa del Mondo 2027.

Saranno così distribuite le prime 10 quote olimpiche, mentre altre 15 verranno distribuite tramite eventi continentali: per l’Europa in ciascuna specialità individuale saranno a disposizione 5 pass olimpici, da distribuire tra Campionati Europei e Giochi Europei.

Si arriverà così a 25 atleti, a cui si aggiungeranno 1 pass per il Paese ospitante ed 1 quale quota universale: l’ultima carta olimpica verrà assegnata tramite il Ranking Olimpico al 1° maggio 2028. Solo per la quota universale ed il pass tramite ranking, la carta olimpica sarà nominale.