Tiro a segnoTiro a volo
Tiro a volo e tiro a segno, i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo: già 7 azzurri a Roma
Terminata la stagione della Coppa del Mondo di tiro a volo e tiro a segno, l’ISSF ha diramato l’elenco degli atleti qualificati alle Finali: staccano il pass, in ciascuna delle 12 specialità olimpiche individuali, i vincitori delle Finali dello scorso anno, i vincitori delle 4 tappe del circuito maggiore ed i primi due classificati nel ranking della competizione.
In casa Italia risultano finora qualificati 7 azzurri: nel tiro a segno stacca il pass soltanto Paolo Monna, grazie al ranking, nella pistola da 10 metri, mentre nel tiro a volo conquistano il biglietto Gabriele Rossetti ed Erik Pittini nello skeet maschile, Sara Bongini nello skeet femminile, Erminio Frasca nel trap maschile e Silvana Stanco ed Erica Sessa nel trap femminile.
Agli atleti finora qualificati si aggiungeranno i medagliati dei Mondiali 2026 di Doha, e fino a 2 atleti che riceveranno una wild card dalla FITAV e dalla UITS: le Finali, infatti, si disputeranno a Roma dal 3 all’8 dicembre, e l’Italia potrà avere 2 rappresentanti in ciascuna specialità.
I QUALIFICATI ALLE FINALS DI TIRO A SEGNO E TIRO A VOLO
CARABINA
10 metri maschile
Victor Lindgren (SWE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Sheng Lihao (CHN) – ISSF World Cup Granada
Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Munich
Ma Sihan (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Jiri Privratsky (CZE) – ISSF World Cup Cairo
Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Ranking
Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Ranking
3 posizioni 50 metri maschile
Jiri Privratsky (CZE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Granada
Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Munich
Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Hangzhou
Lucas Bernard Denis Kryzs (FRA) – ISSF World Cup Cairo
Filip Nepejchal (CZE) – ISSF World Cup Ranking
Alexander Schmirl (AUT) – ISSF World Cup Ranking
10 metri femminile
Wang Zifei (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Jeanette Hegg Duestad (NOR) – ISSF World Cup Granada
Andelija Stevanovic (SRB) – ISSF World Cup Munich
Du Yuchen (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Aleksandra Stojadinovic (SRB) – ISSF World Cup Cairo
Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking
Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Ranking
3 posizioni 50 metri femminile
Jeanette Hegg Duestad (NOR) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Anna Janssen (GER) – ISSF World Cup Granada
Seonaid McIntosh (GBR) – ISSF World Cup Munich
Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Veronika Blazickova (CZE) – ISSF World Cup Cairo
Emely Jaeggi (SUI) – ISSF World Cup Ranking
Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking
PISTOLA
10 metri maschile
Hu Kai (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Bu Shuaihang (CHN) – ISSF World Cup Granada
Hong Suhyeon (KOR) – ISSF World Cup Munich
Vladimir Svechnikov (UZB) – ISSF World Cup Hangzhou
Udhayveer Sidhu (IND) – ISSF World Cup Cairo
Hsieh Hsiang-Chen (TPE) – ISSF World Cup Ranking
Paolo Monna (ITA) – ISSF World Cup Ranking
25 metri automatica
Li Yuehong (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Yang Yuhao (CHN) – ISSF World Cup Granada
Su Lianbofan (CHN) – ISSF World Cup Munich
Oliver Geis (GER) – ISSF World Cup Hangzhou
Florian Peter (GER) – ISSF World Cup Cairo
Jean Quiquampoix (FRA) – ISSF World Cup Ranking
Emmanuel Mueller (GER) – ISSF World Cup Ranking
10 metri femminile
Suruchi Inder Singh (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Shen Yiyao (CHN) – ISSF World Cup Granada
Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich
Yao Qianxun (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Elmira Karapetyan (ARM) – ISSF World Cup Cairo
Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking
Sainyam (IND) – ISSF World Cup Ranking
25 metri femminile
Simranpreet Kaur Brar (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Xiao Jiaruixuan (CHN) – ISSF World Cup Granada
Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich
Zhang Yueyue (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Xiu Yi Teh (SGP) – ISSF World Cup Cairo
Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking
Doreen Vennekamp (GER) – ISSF World Cup Ranking
TIRO A VOLO
Skeet maschile
Christian Elliott (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Timi Vallioniemi (FIN) – ISSF World Cup Tangier
Gabriele Rossetti (ITA) – ISSF World Cup Almaty
Vincent Hancock (USA) – ISSF World Cup Lonato
Rashid Saleh M A Al-Athba (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou
Erik Pittini (ITA) – ISSF World Cup Ranking
Nicolas Pacheco Espinosa (PER) – ISSF World Cup Ranking
Skeet femminile
Jiang Yiting (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Bethany Lilian Norton (GBR) – ISSF World Cup Tangier
Assem Orynbay (KAZ) – ISSF World Cup Almaty
Sara Bongini (ITA) – ISSF World Cup Lonato
Kimberly Rhode (USA) – ISSF World Cup Hangzhou
Samantha Simonton (USA) – ISSF World Cup Ranking
Dania Jo Vizzi (USA) – ISSF World Cup Ranking
Trap maschile
William Hinton (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Alessandro De Souza Ferreira (PER) – ISSF World Cup Tangier
N. Tolga Tuncer (TUR) – ISSF World Cup Almaty
Erminio Frasca (ITA) – ISSF World Cup Lonato
Angelo Scalzone (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou
Qi Ying (CHN) – ISSF World Cup Ranking
Yang Kun-Pi (TPE) – ISSF World Cup Ranking
Trap femminile
Silvana Stanco (ITA) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Erica Sessa (ITA) – ISSF World Cup Tangier
Penny Smith (AUS) – ISSF World Cup Almaty
Neeru (IND) – ISSF World Cup Lonato
Carole Cormenier (FRA) – ISSF World Cup Hangzhou
Rachel Tozier (USA) – ISSF World Cup Ranking
Zuzana Rehák Štefečeková (SVK) – ISSF World Cup Ranking