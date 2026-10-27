Calcio femminile, l’Inter va a bussare alla porta di casa Lione in Champions League

Mercoledì sera, ore 21, a Décines-Charpieu, l’Inter va a bussare alla porta di casa Lione senza sapere se le apriranno il salotto o la cantina. Per la prima volta nella fase a gironi della Champions, e subito il Groupama Stadium. Come debuttare a teatro dalla Scala, o magari con un monologo davanti a Strehler.

Dall’altra parte c’è l’aristocrazia, e non per modo di dire. Il Lione è una macchina che macina avversarie e continenti: ha cominciato con un 8-0 al Servette che sa di avviso ai naviganti, guida il girone, in casa concede poco o niente e schiera stelle del mondo come altri schierano la formazione base. Abituata ai palcoscenici europei, qui ci vive.

L’Inter, invece, ha fatto fatica per arrivarci, e si vede che ci tiene. Ha eliminato il Wolfsburg nel turno preliminare, ha preso quattro punti nelle prime due gare, ha tirato fuori dal cilindro l’1-1 con l’Austria Vienna firmato Ivana Andrés. Arriva in Francia con la classifica che sorride e la testa leggera, perché quando non hai niente da perdere ogni punto è un regalo, e ogni regalo una promessa.

La distanza sulla carta, ovvio, è abissale: da una parte la bacheca, dall’altra il primo capitolo. Ma l’entusiasmo di chi debutta è un’arma a doppio taglio, e chi sta in alto a volte lo scopre a proprie spese. Questa Inter cresce a vista d’occhio, difende con ordine e ha una fame che non si insegna.

Per uscirne vive, a Sassarini toccherà il lavoro più ingrato e più bello: densità a centrocampo per strozzare il fraseggio francese, attenzione maniacale per novanta minuti, l’esperienza di Andrés dietro a fare da diga. Poi, quando il Lione si butterà in avanti con tutto l’organico, e lo farà, perché è nella sua natura, servirà la velocità delle attaccanti per pungere negli spazi. Una partita di logoramento, di pazienza e di cuore. E se la fortuna passa di lì, meglio farsi trovare con la porta aperta.