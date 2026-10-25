Bertolucci esalta Musetti dopo il trionfo a Lione: “Spettacolare, ha dominato un Fritz impotente”

Dopo il successo all’Atp 250 di Lione, arriva anche il commento di Paolo Bertolucci. L’ex tennista tricolore, oggi apprezzato voce tecnica del tennis, ha affidato a X il proprio giudizio sulla prestazione di Lorenzo Musetti, capace di battere Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4.

“Un Lorenzo Musetti spettacolare torna a sciorinare il suo miglior tennis e domina un Fritz totalmente impotente“, ha scritto Bertolucci. Nelle tre occasioni in cui si è trovato sotto 0-30 al servizio, Musetti ha sempre saputo rimettere in equilibrio il game.

Il giudizio dell’ex campione trova riscontro nei numeri e nello sviluppo del match. Nel primo set la partenza di Musetti è stata impeccabile: dopo un game d’apertura combattuto, il toscano ha strappato il servizio a Fritz a zero, firmando tre splendidi vincenti. Quanto bastava per chiudere 6-3 in appena 33 minuti. Nel secondo parziale il copione non è cambiato: Musetti ha gestito con autorevolezza e ha ottenuto il break già nel terzo game, indirizzando definitivamente la sfida.

Il successo di Lione ha anche un forte valore simbolico. Musetti interrompe infatti una serie di sette sconfitte consecutive in finale e conquista il terzo titolo in carriera a livello Atp, il primo dopo quelli di Amburgo e Napoli nel 2022. Non è un dettaglio da poco, perché a pesare, più ancora del bilancio, era il capitolo delle finali perse: tornare a vincere significa togliersi un macigno dalle spalle.

Con questo trionfo, Musetti diventa il quarto tennista italiano a vincere un torneo nel circuito in questa stagione, dopo Jannik Sinner (sei titoli), Flavio Cobolli (uno) e Luciano Darderi (uno). Un ulteriore tassello per il movimento azzurro, che continua a raccogliere risultati su più fronti.