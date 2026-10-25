Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Primo passo compiuto: rientro in top30

Lorenzo Musetti torna a ruggire dopo un periodo molto duro e si impone nell’ATP 250 di Lione 2026, centrando il terzo titolo della carriera nel circuito maggiore. L’ex numero 5 al mondo non vinceva un torneo da quattro anni a questa parte, infatti l’ultimo trofeo alzato al cielo dal giocatore toscano risaliva all’ATP 250 di Napoli andato in scena nell’ottobre del 2022.

Il 24enne carrarino ha tirato fuori in finale una prestazione sfavillante, liquidando in due set lo statunitense Taylor Fritz e dimostrando di poter competere ad alti livelli anche su una superficie sfavorevole come il cemento indoor. Musetti mette in cascina dunque 250 punti preziosi per la sua classifica, tamponando nel migliore dei modi la scadenza dei 200 punti ottenuti dodici mesi fa con la semifinale di Vienna (passerà domani da 1870 a 1920 punti).

Nelle prossime settimane sono in arrivo purtroppo altre due cambiali importanti (i 165 punti della finale ad Atene e 200 punti per la partita vinta su De Minaur nel round robin delle ATP Finals di Torino), ma nel frattempo l’azzurro si attesta al 26° posto del ranking mondiale con 1920 punti. L’obiettivo minimo del toscano sarà quello di conservare lo status da testa di serie fino agli Australian Open 2027, in modo da evitare sfide proibitive almeno nei primi due turni dell’Happy Slam.