Lorenzo Musetti si sblocca: “Avevo male ovunque prima del match. Spirito da combattente”

Dopo aver inanellato una sequenza negativa di sette finali perse in maniera consecutiva, Lorenzo Musetti si sblocca e torna a conquistare un titolo nel circuito maggiore a distanza di quattro anni dall’ultima volta (Napoli 2022). L’azzurro ha battuto in due set lo statunitense Taylor Fritz, vincendo l’ATP 250 di Lione 2026 al termine di una settimana dalle mille emozioni e aggiudicandosi il terzo trofeo della carriera nel Tour.

“Totalmente inaspettato, anche per la mia storia in questo torneo. È stato veramente un rollercoaster. I match precedenti sono stati incredibili, in semifinale ho annullato quattro match point. Onestamente prima di scendere in campo oggi avevo male ovunque, ma quando è cominciata la partita mi sono focalizzato esclusivamente sul match e penso di aver espresso il mio miglior tennis. Sono molto felice e orgoglioso di questa vittoria“, le prime dichiarazioni a caldo del 24enne toscano a fine incontro.

“Lo spirito da combattente è stata la chiave in questo torneo, perché ho avuto sempre un’ottima attitudine. Devo ringraziare il mio team, lo staff medico ed il mio fisio che hanno provato a rimettermi in sesto dopo così tante ore di gioco. Oggi probabilmente mi sono sentito più rilassato nella mia testa, ed il mio tennis è stato più fluido. È stata veramente una gran prestazione“, ha aggiunto Musetti.

Arriva finalmente una gioia dunque per il carrarino classe 2002 in una stagione estremamente complicata soprattutto a causa degli infortuni: “Nella mia testa adesso c’è confusione, tante emozioni. Non so come descriverlo, ma è un sogno e non voglio svegliarmi. Sono davvero contento. Adesso avrò qualche giorno per godermi questa vittoria“.