Basket, la Reyer Venezia ritrova il successo nell’Eurocup femminile

Ritorna alla vittoria nell’Eurocup femminile 2026-2027 la Reyer Venezia. Impegnata nella trasferta lettone, la squadra veneta è riuscita a superare 72-91 la TTT Riga, trovando il terzo successo in quattro gare nella competizione continentale. Le lagunare hanno rischiato di essere rimontate nella ripresa dopo l’ottimo primo tempo ma una decisiva Alyssa Anne Ustby è salita in cattedra nell’ultimo quarto, segnando 12 dei 22 punti totali del suo match.

Grande avvio di Venezia che con Villa e Whittle mette a segno i primi sei punti della partita. Le padrone di casa prima si riavvicinano e subito dopo pareggiano con Benton. Whittle riporta avanti le lagunare che allungano sul +5 con i primi punti di Cubaj. Grunmann e Maurina segnano il -3 per le lettoni ma Dojkic e Pasa fanno la voce grossa negli ultimi due possessi. Dopo 10′ la Reyer conduce 15-22.

Seconda frazione a tinte granata. Nei primi minuti Riga si riavvicina fino al -4 ma Venezia infila un parziale di 0-8 che vale il momentaneo +12. Griffin mette fine al digiuno delle padrone di casa ma le due triple di Dojkic e Whittle, seguite dal canestro di Ustby, valgono il massimo vantaggio italiano (+19). La Reyer non si ferma e continua a macinare gioco mentre Riga cerca di tenersi agganciata al match con i tiri liberi. Pasa segna la tripla del +25 e nel finale è Cvitkovic ad essere spietata dall’arco. All’intervallo lungo la Venezia domina 29-57.

All’inizio della ripresa arriva però la rabbiosa reazione di Riga. Il parziale di 8-0 viene interrotto solo dai liberi di Dojkic ma le padrone di casa continuano a trovare la via del canestro, portandosi sul -16 grazie alla tripla di Benton. Villa e Whittle cercano di reagire ma Venezia fa fatica e subisce il canestro del -10 di Griffin. Ultimi minuti ancora di forte pressione lettone che si riporta pericolosamente sul -4 a fine quarto. A 10′ dalla fine il vantaggio della Reyer si è assottigliato (63-67).

Utsby è la grande protagonista dei primi minuti dell’ultima frazione con i canestri che riportano Venezia sul +7. Maurina tiene vicine le lettoni ma Dojkic piazza una tripla fondamentale. La Reyer si scuota, percepisce l’importanza del momento e piazza un parziale di 11-0 che taglia le gambe a Riga. Con il canestro di Cvitkovic (+21) la squadra veneta archivia definitivamente la pratica. Finisce 72-91 per la Reyer che ritrova la vittoria.