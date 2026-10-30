Basket femminile, Schio ospita Battipaglia nella 5a giornata di Serie A1. Trasferta a Livorno per la Reyer Venezia

La Serie A1 di basket femminile torna in campo nel weekend alle porte per la quinta giornata della regular season2026-2027, con un solo anticipo previsto il sabato mentre le restanti partite sono in programma domenica 1° novembre: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Domani sabato 31 ottobre scende in campo l’Umana Reyer Venezia impegnata alle ore 18:00 contro la Libertas Ladies Livorno, con le oro-granata che hanno saltato la scorsa giornata per via del doppio confronto in EuroCup e che non vogliono perdere terreno dalla battistrada Schio. Passando poi a domenica 1° novembre – festa di Ognissanti – le altre quattro sfide si disputano tutte in contemporanea alle ore 18:00, a cominciare dall’incrocio tra l’Autosped G BCC Derthona Tortona e la People Strategy Panthers Roseto.

La CLV-Limonta Costa Masnaga ospita invece tra le mura amiche l’Alama San Martino di Lupari, con le lombarde ancora a quota zero punti e alla ricerca del primo successo stagionale. Sempre alle ore 18:00 le campionesse d’Italia della Famila Wuber Schio attendono al PalaRomare l’O.ME.P.S. Battipaglia per continuare a guardare tutti dall’alto ancora imbattute, mentre La Molisana Magnolia Campobasso fa visita alla Logiman Broni per riscattare la sconfitta all’overtime di domenica scorsa. A completare il programma il match tutto lombardo tra la Geas Sesto San Giovanniterza forza del campionato al pari di Tortona e il fanalino di coda RMB Brixia ancora a secco dopo quattro turni.