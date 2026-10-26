Basket femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Irene Guarise trascina San Martino di Lupari, bene Keys e Kacerik

Diversi sono i segnali che si lasciano notare per quel che riguarda l’appena trascorsa 4a giornata di Serie A1 femminile 2026-2027. Tante vittorie in trasferta, tantissimi temi da raccontare, ma soprattutto un cuore di capitana che risolve le cose per l’Alama San Martino di Lupari.

MVP, miglior giocatrice italiana del quarto turno (comunque monco di Venezia-Costa Masnaga, rinviata e in campo il 25 novembre causa EuroCup della Reyer), è Irene Guarise. Per lei 19 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per 21 di valutazione nella sfida tra Lupe e RMB Brixia Basket, un confronto accesissimo e ricco di temi che si chiude con un 71-83 in grado di dare più che buone indicazioni alle giallonere, aiutate peraltro da una rotazione un po’ più ampia rispetto alle bresciane. Fondamentale in questo caso il 5/9 da tre della play di Camposampiero, che sta dimostrando di aver preso molto sul serio il proprio ruolo. Per Brixia 14 con 5 rimbalzi e 4 assist di Rae Lin D’Alie.

Se Schio riesce a vincere una partita a dir poco assurda a Broni, in cui parte sotto 15-0, questo è anche merito di una molto solida Jasmine Keys, che mette a segno 16 punti e garantisce continuità al Famila in un confronto che, a parte questo blackout iniziale e un punteggio finale parzialmente ingannevole, nel resto del tempo ha poca storia. Va comunque rimarcato, per la Logiman, il gran giorno di Carlotta Gianolla: per l’ala-centro classe 1997 ci sono 19 punti in uscita dalla panchina.

In una delle partite senz’altro meno belle della stagione, fatto sul quale (visto il 38-58 finale) è difficile discutere, il Geas Sesto San Giovanni riesce a espugnare Roseto sia con la difesa che con una Martina Kacerik che si fa sentire anche nell’altra metà campo: 10 punti, 7 rimbalzi e anche due stoppate per offrire alle rossonere un po’ di respiro, quello che al momento in EuroCup non c’è. Per il club abruzzese 16 punti di Caterina Dotto, che però non viene fondamentalmente seguita dalla maggior parte delle altre. Pur realizzando 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, stavolta a Sara Madera non riesce di trascinare la Magnolia Campobasso alla vittoria tra le mura amiche. Alla Molisana Arena passa Derthona, aiutata anche da una buona Sofia Frustaci da 11 punti, 4 rimbalzi e 3 assist (nonostante l’1/6 da tre).