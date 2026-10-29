Austria Vienna-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 29 ottobre (ore 18:45), la Juventus si prepara a tornare protagonista in Europa, dove ad attenderla c’è l’Austria Vienna nella terza giornata della fase a gironi di Champions League di calcio femminile 2026-2027. Per la formazione guidata da Isaac Guerrero, la sfida assume un’importanza particolare: oltre alla necessità di consolidare il proprio percorso continentale, le bianconere sono chiamate a reagire a una fase negativa in campionato, che ha inevitabilmente inciso sul morale della squadra.

LA DIRETTA LIVE DI AUSTRIA VIENNA-JUVENTUS DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45

Il cammino europeo della Juventus presenta finora un bilancio altalenante, caratterizzato dal successo contro l’Häcken e dalla successiva battuta d’arresto contro il Benfica. A rendere ancora più delicato il momento delle torinesi sono le tre sconfitte consecutive maturate in campionato, culminate nell’ultimo passo falso contro la Roma. La gara contro le austriache rappresenta quindi un’occasione importante per ritrovare fiducia, interrompere la serie negativa e rilanciare le proprie ambizioni nella competizione.

Dall’altra parte, l’Austria Vienna arriva all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria europea. Il percorso delle austriache, finora, conta un pareggio e una sconfitta, ma il punto ottenuto contro l’Inter ha rappresentato un risultato significativo. L’1-1 contro la formazione nerazzurra, deciso anche dalla rete di Modesta Uca, ha infatti permesso al club di conquistare il primo punto della propria storia nella competizione, confermando la volontà di misurarsi senza timori con avversarie di maggiore esperienza internazionale.

La partita tra Austria Vienna e Juventus, valida per la terza giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena giovedì 29 ottobre (ore 18:45) alla Generali-Arena di Vienna. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Giovedì 29 ottobre

18:45 Austria Vienna vs Juventus alla Generali-Arena di Vienna

PROGRAMMA AUSTRIA VIENNA-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport