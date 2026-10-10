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🏐 Macerata protagonista tra Serie A2 maschile e Serie A1 femminile! Nella seconda puntata di ATuttoVolley, Mario Di Iorio incontra Massimiliano Becchio e Giorgia Caforio per raccontare il volley attraverso due ruoli fondamentali: palleggiatore e libero.

🎙️ Prodotta da RadioStudio7 e in onda su OA Sport TV, la trasmissione ospita Massimiliano Becchio, palleggiatore della formazione di Macerata impegnata nel campionato di Serie A2 maschile.

Un intreccio anche familiare: Becchio è il nipote di Gianlorenzo Blengini, atteso domenica a Macerata con la Vero Volley Milano per la sfida di Serie A1 femminile.

🛡️ Spazio poi a Giorgia Caforio, libero della Balducci Macerata, che ha iniziato la sua avventura nella massima serie. Un’occasione per conoscere una delle protagoniste della squadra e avvicinarsi alle sfide del campionato.

▶️ Due ospiti, due prospettive e una città che vive la pallavolo: segui la seconda puntata di ATuttoVolley!

🎤 Conduce: Mario Di Iorio
📻 Produzione: RadioStudio7
📺 In onda su OA Sport TV

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