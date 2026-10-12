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La sconfitta di un Carlos Alcaraz in confusione al Masters 1000 di Shanghai apre la strada a Sascha Zverev, che diventa ufficialmente il numero 1 di fine stagione. Il quasi trentenne di Amburgo, per una questione di pochi giorni, è il secondo più anziano a conquistare questo traguardo dopo Andy Murray.
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