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4 minuti fa

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La sconfitta di un Carlos Alcaraz in confusione al Masters 1000 di Shanghai apre la strada a Sascha Zverev, che diventa ufficialmente il numero 1 di fine stagione. Il quasi trentenne di Amburgo, per una questione di pochi giorni, è il secondo più anziano a conquistare questo traguardo dopo Andy Murray.

Ne parliamo in diretta alle 20:30 a TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport!

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#TennisMania #OA Sport #Zverev #Alcaraz #ShanghaiMasters #Tennis #ATP #Tennis2026

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