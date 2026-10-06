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In una stagione sempre più maledetta, segnata dagli infortuni, Jannik Sinner annuncia la fine della sua stagione 2026.
Sascha Zverev destinato a diventare il nuovo numero uno.
Novak Djokovic, nonostante i problemi fisici, conquista un altro successo e porta a 34 le vittorie consecutive in Cine, alzando al cielo il titolo ATP n.102 della sua straordinaria carriera. Grazie al ritiro di De Minaur.
In Giappone, invece, Carlos Alcaraz torna al successo e conquista il primo titolo dopo il rientro.
🎾 Ne parliamo in diretta a TennisMania, questa sera alle 19:30 sul canale YouTube OA Sport.
💬 Aspettiamo le vostre domande e i vostri commenti!
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