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1 ora fa

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In una stagione sempre più maledetta, segnata dagli infortuni, Jannik Sinner annuncia la fine della sua stagione 2026.

Sascha Zverev destinato a diventare il nuovo numero uno.

Novak Djokovic, nonostante i problemi fisici, conquista un altro successo e porta a 34 le vittorie consecutive in Cine, alzando al cielo il titolo ATP n.102 della sua straordinaria carriera. Grazie al ritiro di De Minaur.

In Giappone, invece, Carlos Alcaraz torna al successo e conquista il primo titolo dopo il rientro.

🎾 Ne parliamo in diretta a TennisMania, questa sera alle 19:30 sul canale YouTube OA Sport.

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#TennisMania #Sinner #Djokovic #Alcaraz #Tennis #ATP #Pechino #Tokyo #Shanghai

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