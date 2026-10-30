Tennis
ATP Parigi 2026, il tabellone di Flavio Cobolli: possibili ottavi con Jodar, poi Medvedev ed Alcaraz?
Flavio Cobolli, dopo il ritiro a Vienna, ha assicurato che farà di tutto per essere al via dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: a La Defense l’azzurro avrà un paio di giorni in più per recuperare, in quanto riceverà un bye al primo turno, poiché numero 5 del seeding.
L’azzurro è inserito nella parte bassa del main draw, ed affronterà ai sedicesimi un qualificato o la wild card transalpina Arthur Gea, ma agli ottavi potrebbe vedersela con lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 9, che prima però dovrà superare un cliente ostico come il norvegese Casper Ruud.
Nei quarti di finale l’italano, poi, potrebbe affrontare il russo Daniil Medvedev o lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre gli avversari più quotati per la sfida in semifinale sono lo spagnolo Carlos Alcaraz, il transalpino Arthur Fils e lo statunitense Taylor Fritz.
Potrebbe però anche riproporsi il derby di Vienna contro Matteo Berrettini, che però potrebbe incrociare Alcaraz agli ottavi. In finale, invece, i possibili avversari per Cobolli potrebbero essere il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton ed il serbo Novak Djokovic.
POSSIBILE CAMMINO DI FLAVIO COBOLLI TURNO PER TURNO
Primo turno: bye
Secondo turno: Arthur Gea o un qualificato
Ottavi di finale: Rafael Jodar o Casper Ruud
Quarti di finale: Daniil Medvedev o Alejandro Davidovich Fokina
Semifinali: Carlos Alcaraz o Arthur Fils o Taylor Fritz
Finale: Alexander Zverev o Ben Shelton o Novak Djokovic
TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026
Alexander Zverev (1) bye
Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz
Luca Van Assche-Mariano Navone
Stefanos Tsitsipas-Learner Tien (15)
Novak Djokovic (10)-Valentin Vacherot
Luciano Darderi-(Q)
Andrey Rublev-Tomás Martín Etcheverry
Alex de Minaur (8) bye
Ben Shelton (3) bye
Cameron Norrie-Matteo Arnaldi
(Q)-(Q)
Arthur Rinderknech-Francisco Cerúndolo (16)
Tommy Paul (12)-Holger Rune
Daniel Mérida-Alexander Blockx
Quentin Halys-Arthur Fery
Frances Tiafoe (7) bye
Flavio Cobolli (5) bye
(Q)-Arthur Gea (WC)
Casper Ruud-(Q)
Alejandro Tabilo-Rafael Jodar (9)
Alejandro Davidovich Fokina (13)-Moïse Kouamé (WC)
Denis Shapovalov-Karen Khachanov
Ignacio Buse-Zizou Bergs
Daniil Medvedev (4) bye
Arthur Fils (6) bye
Kyrian Jacquet (WC)-(Q)
(Q)-Titouan Droguet (WC)
(Q)-Taylor Fritz (11)
Brandon Nakashima (14)-Matteo Berrettini
Ugo Humbert-Botic van de Zandschulp
Alex Michelsen-Jiri Lehecka
Carlos Alcaraz (2) bye