ATP Parigi 2026, il tabellone di Flavio Cobolli: possibili ottavi con Jodar, poi Medvedev ed Alcaraz?

Flavio Cobolli, dopo il ritiro a Vienna, ha assicurato che farà di tutto per essere al via dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: a La Defense l’azzurro avrà un paio di giorni in più per recuperare, in quanto riceverà un bye al primo turno, poiché numero 5 del seeding.

L’azzurro è inserito nella parte bassa del main draw, ed affronterà ai sedicesimi un qualificato o la wild card transalpina Arthur Gea, ma agli ottavi potrebbe vedersela con lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 9, che prima però dovrà superare un cliente ostico come il norvegese Casper Ruud.

Nei quarti di finale l’italano, poi, potrebbe affrontare il russo Daniil Medvedev o lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre gli avversari più quotati per la sfida in semifinale sono lo spagnolo Carlos Alcaraz, il transalpino Arthur Fils e lo statunitense Taylor Fritz.

Potrebbe però anche riproporsi il derby di Vienna contro Matteo Berrettini, che però potrebbe incrociare Alcaraz agli ottavi. In finale, invece, i possibili avversari per Cobolli potrebbero essere il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton ed il serbo Novak Djokovic.

POSSIBILE CAMMINO DI FLAVIO COBOLLI TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Arthur Gea o un qualificato

Ottavi di finale: Rafael Jodar o Casper Ruud

Quarti di finale: Daniil Medvedev o Alejandro Davidovich Fokina

Semifinali: Carlos Alcaraz o Arthur Fils o Taylor Fritz

Finale: Alexander Zverev o Ben Shelton o Novak Djokovic

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026

Alexander Zverev (1) bye

Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz

Luca Van Assche-Mariano Navone

Stefanos Tsitsipas-Learner Tien (15)

Novak Djokovic (10)-Valentin Vacherot

Luciano Darderi-(Q)

Andrey Rublev-Tomás Martín Etcheverry

Alex de Minaur (8) bye

Ben Shelton (3) bye

Cameron Norrie-Matteo Arnaldi

(Q)-(Q)

Arthur Rinderknech-Francisco Cerúndolo (16)

Tommy Paul (12)-Holger Rune

Daniel Mérida-Alexander Blockx

Quentin Halys-Arthur Fery

Frances Tiafoe (7) bye

Flavio Cobolli (5) bye

(Q)-Arthur Gea (WC)

Casper Ruud-(Q)

Alejandro Tabilo-Rafael Jodar (9)

Alejandro Davidovich Fokina (13)-Moïse Kouamé (WC)

Denis Shapovalov-Karen Khachanov

Ignacio Buse-Zizou Bergs

Daniil Medvedev (4) bye

Arthur Fils (6) bye

Kyrian Jacquet (WC)-(Q)

(Q)-Titouan Droguet (WC)

(Q)-Taylor Fritz (11)

Brandon Nakashima (14)-Matteo Berrettini

Ugo Humbert-Botic van de Zandschulp

Alex Michelsen-Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz (2) bye