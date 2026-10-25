Alex Vinatzer brinda al piazzamento: “Entrare in top10 mi dà molta carica”

Alex Vinatzer risale dal 14° posto della prima manche e, con il nono crono parziale nella seconda run, si classifica settimo nel gigante maschile di Soelden, in Austria, che apre la stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro esprime tutta la propria gioia ai microfoni di Rai Sport HD subito dopo la conclusione della gara.

L’italiano non nasconde il proprio compiacimento per la rimonta piazzata nella seconda manche: “A Soelden diventa sempre più buio nella seconda e la pista non migliora. Ho fatto fatica ancora sul ripido, ma entrare nella top ten, dopo il finale della passata stagione davvero faticoso, è già una bella soddisfazione“.

L’azzurro pensa già alle prossime gare, dato che gli appuntamenti sulle nevi di Levi, in Finlandia, e Gurgl, in Austria, a novembre, saranno ancora con le discipline tecniche, nello specifico con altrettanti slalom: “Ci ho comunque provato, ora bisogna continuare a lavorare“.