Katsuragawa vince in Corea. Filippo Celli in alto al Genesis Championship

E il nipponico Yuto Katsuragawa ad aggiudicarsi l’appuntamento organizzato in Corea del Sud, il Genesis Championship, sul Dp World Tour. È bastato un ultimo round in pari al par per confermare la vetta della classifica e aggiudicarsi il suo 2º titolo in carriera dopo l’ISPS Handa Championship del 2024. Ma la notizia, per il golf italiano, è che Filippo Celli ha chiuso l’evento in Estremo Oriente ad appena 3 colpi di distacco dalla vetta, per un totale di -10, che gli vale la T4 finale insieme a diversi altri avversari.

Per Celli si tratta della 2ª top 5 stagionale dopo il 2º posto ottenuto al Danish Golf Championship ad agosto. Davanti solamente due francesi, Frederic Lacroix e Martin Couvra che hanno terminato in T2 a -11 dietro il vincitore. Insieme a Celli, invece, completano la top 10 Ryan Fox, Jorge Campillo, Antoine Rozner, Sanghun Shin, Si Woo Kim e Casey Jarvis.

Il resto della compagine italiana in Corea si ritrova leggermente indietro. Gregorio De Leo è il primo nome ad apparire scorrendo il leaderboard. Il biellese ha consegnato un -6 totale con un +1 nell’ultima giornata e si è classificato in 22esima posizione a pari merito. Matteo Manassero e Francesco Laporta hanno chiuso entrambi a -2 sul totale che vale loro una T45. Per Renato Paratore, invece, la settimana coreana termina con un risultato di pari al par e una T54.

La regular season del Dp World Tour è ufficialmente finita e ora, i migliori del circuito, saranno chiamati a partecipare alla fase finale, detta dei playoff, che si disputerà negli Emirati Arabi Uniti a partire dal 5 novembre e prevederà due appuntamenti: l’Abu Dhabi Aldar Championship (9 milioni di montepremi e 9.000 punti per la Race to Dubai); Dp World Tour Championship (10 milioni di dollari di montepremi e 12.000 punti r2dr).