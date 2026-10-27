Prima tappa in Messico, il PGA vola a Vallarta. Griffin e Clark i favoriti

PGA Tour di ritorno sul continente, questa settimana, con il consueto appuntamento in Messico. Il torneo, diventato parte del maggiore circuito al mondo da pochi anni (dal 2022) nonostante abbia una storia decennale (la prima edizione venne disputata nel ’44), metterà in palio, da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre, 500 punti FedEx Cup Falls e 6 milioni di dollari di montepremi. Il parterre presente sarà, più o meno, in linea con quello degli ultimi eventi e a difendere il titolo sarà lo statunitense Brian Campbell, vincitore qui l’anno scorso del primo titolo in carriera (il secondo arrivò poco dopo al John Deere Classic) davanti al sudafricano Potgieter.

Il favorito della settimana, tuttavia, è Ben Griffin, di ritorno in attività dopo un lungo periodo di stop. L’americano è assente dai campi più precisamente dal BMW Championship. In stagione, Griffin, numero 28 al mondo, ha ottenuto quattro piazzamenti nella top 10 in questa stagione, tra cui un terzo posto in solitaria al Cadillac Championship. A contendersi il titolo sarà anche Wyndham Clark, il golfista con il ranking più alto nel field di questa settimana. Il classe ’93 si trova al 21esimo posto della FedEx e quest’anno ha vinto già ben 3 volte (CJ Cup Byron Nelson, U.S. Open e BMW Championshiop).

Grande protagonista anche Tom Kim, che ritorna in campo dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici in Giappone. Il sudcoreano ha quattro piazzamenti tra i primi 10 sul PGA Tour in questa stagione, tra cui una vittoria allo Scottish Open.

Dopo il Mexico Open, il PGA Tour rimarrà nello stato dell’America Centrale per World Wide Technology Cahmpionship, evento che si terrà a Los Cabos sui fairway del El Cardonal at Diamante.