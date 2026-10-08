l punto più bello della stagione? Aiutare un cane a trovare una famiglia. La Sigel Seap Marsala Volley presenta “ADOTTA UN CAMPIONE – Il match più bello è trovare casa”, l’iniziativa che unisce pallavolo, adozione e responsabilità sociale.

Durante le gare casalinghe del campionato di Serie A2 femminile, il Palasport di Marsala ospiterà anche i cani che aspettano una casa. Accompagnati e accuditi dai volontari, potranno incontrare il pubblico e farsi conoscere: un’occasione per trasformare la passione sportiva in un gesto capace di cambiare una vita.

Il progetto è realizzato insieme al Canile Comunale di Marsala, alla dott.ssa Paola Catalano e a ENPA Marsala con la presidente, avv. Manuela Canale, e gode del patrocinio del Comune di Marsala.

Primo appuntamento domenica 11 ottobre alle ore 17:00 al Palasport di Marsala.

Tra un ace, un muro e un’esultanza, c’è spazio per una vittoria speciale: vedere uno di questi cani tornare a casa con una nuova famiglia.

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ADOTTA UN CAMPIONE. Il match più bello è trovare casa.

HASHTAG

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