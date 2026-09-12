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Per tutto il weekend i tifosi a stelle e strisce non si chiederanno altro: può Ben Shelton fermare Sasha Zverev? 🇺🇸🎾
In palio per il mancino americano c’è una finale degli US Open dal peso storico: Shelton può interrompere un tabù di 23 anni, riportando un titolo Slam maschile negli Stati Uniti.
Ma c’è un altro dato che rende questa sfida speciale: un giocatore afroamericano non raggiungeva una finale Slam maschile da 54 anni, dai tempi di Arthur Ashe.
📺 Vi aspettiamo in diretta alle 12 a TennisMania, sul canale YouTube OA Sport, per rispondere alle vostre domande e commenti in chat.
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