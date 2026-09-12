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Direttamente dal circuito di Misano, Giorgia Rossi e Luca Di Somma ci raccontano le emozioni della gara sprint appena conclusa
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