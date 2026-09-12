Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

6 secondi fa

il

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Direttamente dal circuito di Misano, Giorgia Rossi e Luca Di Somma ci raccontano le emozioni della gara sprint appena conclusa

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità