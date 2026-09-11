Dietro ogni record azzurro e ogni trionfo internazionale c’è un lavoro silenzioso fatto di disciplina, visione a lungo termine e passione irriducibile. In questa puntata speciale di RUN2U (Episodio 40 del 2026), ci siamo seduti a tu per tu con il Maresciallo Maggiore Ottaviano Iuliano, Comandante della Sezione Atletica del Centro Sportivo Carabinieri. Da ex quattrocentista della Nazionale a punto di riferimento del management sportivo, Iuliano ci guida nel dietro le quinte del successo di campioni come Edoardo Scotti e Sara Fantini. Ma non solo: parliamo di radici, innovazione e della suggestiva idea di riportare l’atletica leggera al centro dello Stadio Dall’Ara a Bologna.

In questa 40ª puntata di RUN2U del 2026, il Maresciallo Maggiore Ottaviano Iuliano, Comandante della Sezione Atletica del Centro Sportivo Carabinieri, traccia un bilancio straordinario tra i successi internazionali degli atleti azzurri e le sfide future del movimento. Scopriamo la filosofia del carabiniere-atleta, l’importanza della programmazione a lungo termine e il grande progetto per il nuovo Antistadio e lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, destinato a diventare un polo di eccellenza per l’alto livello e lo sport cittadino.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

👇 Collegamenti utili:

➡️ Run2U playlist –

📌 Seguici anche su:

✔ Instagram

✔ Facebook

✔ TikTok

✔ Spotify e Podcast

Segui Run2u: instagram tvrun2u

Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella 🔔 per non perdere i prossimi approfondimenti sul mondo del running e dell’atletica.

#tvRun2u #AtleticaLeggera #CentroSportivoCarabinieri #RUN2U #OttavianoIuliano #EdoardoScotti #SaraFantini #StadioDallAra #Fidal #SportItaliano #AtleticaItaliana