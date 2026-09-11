L’Italia parte con una vittoria agli Europei 2026 di volley maschile! Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi superano 3-0 la Svezia nel suggestivo scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, al termine di una serata resa decisamente particolare dalle difficoltà di giocare all’aperto e soprattutto dall’umidità e dalla pioggia.

Archiviato il debutto, la Nazionale si trasferisce a Modena, dove l’Europeo proseguirà con una settimana di sfide all’ombra della Ghirlandina. A Volley Night analizziamo quanto mostrato dall’Italia contro gli scandinavi nel remake della storica finale europea del 1989: cosa ha funzionato, cosa può migliorare e quali indicazioni ha lasciato la prima uscita dei campioni del mondo.

Spazio anche ai risultati delle prime giornate degli Europei, alle squadre che hanno impressionato maggiormente e alle prospettive dell’Italia di Ferdinando De Giorgi nella corsa al titolo continentale.

A condurre la puntata Simona Bastiani, insieme ai talent Paolo Cozzi e Laura Partenio. Ospite Stefano Mengozzi, ex centrale di Ravenna, Perugia, Verona e Fano e attuale preparatore atletico della Clai Imola in Serie A2.

Italia-Svezia 3-0 è soltanto il primo passo: fin dove può arrivare questa Nazionale agli Europei 2026?

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