ue realtà nate dalla passione per il beach volley e diventate veri e propri movimenti: BLVS – Beach Life and Volley Soul e Beach Volley Fano raccontano la loro storia, la crescita delle scuole, il rapporto con gli atleti e la sfida del Campionato per Società AIBVC.

Dalla formazione all’agonismo, dai tornei alla vita di comunità: due modi diversi di vivere e far crescere il beach volley.

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Conduce Alice Liverani.