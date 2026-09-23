Nuovo appuntamento con Strike Zone: ospite Riccardo Flisi, capitano del Parma Baseball, campione d’Italia 2026.

Insieme ai conduttori Michele Cassano e Federico Rossini, Flisi ripercorre il cammino dei ducali nella Serie A Gold, culminato nelle Finals contro San Marino e nella conquista dello scudetto.

Classe 1999 e autentico uomo simbolo della formazione emiliana, Riccardo Flisi racconta la propria evoluzione tecnica: dal passato nel ruolo di ricevitore all’attuale impiego da esterno. Nella serie che ha assegnato il titolo italiano è stato uno dei giocatori decisivi del Parma Baseball.

Nel corso dell’intervista spazio anche alla sua visione della Nazionale italiana, agli obiettivi in vista dell’imminente avventura europea e alle prospettive personali dentro e fuori dal campo.

Conducono Michele Cassano e Federico Rossini.

#StrikeZone #RiccardoFlisi #ParmaBaseball #ParmaBaseballClub #Baseball #BaseballItaliano #SerieAGold #CampioniDItalia #Scudetto2026 #SanMarinoBaseball #NazionaleBaseball #BaseballEuropeo #OASport #OASportTV