Erminia Perfetto torna a FOCUS.

Dall’argento mondiale di Budapest 2023 ai tanti podi europei e internazionali, fino alle ultime medaglie del 2026: bronzo agli Europei di Francoforte e argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.

🇮🇹 Nei -50 kg, Erminia è ormai una delle certezze del karate italiano.

Ma cosa cambia quando un’atleta smette di essere una sorpresa e diventa una delle avversarie da battere?

In questa nuova intervista parliamo della finale di Taranto, del rapporto con le sconfitte, della gestione della pressione e della consapevolezza raggiunta dopo anni ai vertici del kumite internazionale.

Parliamo anche della Nazionale italiana, protagonista di un 2026 straordinario, e del futuro del karate azzurro.

E poi c’è una domanda inevitabile: quanto è difficile continuare a sognare le Olimpiadi quando il karate non è nel programma di Los Angeles 2028?

🎙️ Una nuova chiacchierata a cuore aperto con Erminia Perfetto, per conoscere non soltanto l’atleta, ma anche la persona che c’è dietro il kimono.

#ErminiaPerfetto #Karate #Kumite #KarateItalia #FIJLKAM #GiochiDelMediterraneo #Taranto2026 #EuropeanKarate #PremierLeagueKarate #FocusKarate #SportAzzurro #AliceLiverani 🥋🇮🇹✨

conduce Alice Liverani