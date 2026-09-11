A volte la vita ti ferma a un metro dal traguardo per insegnarti a correre più forte di prima. È quello che è successo ad Achille Abbondanza: una diagnosi di fibrosi polmonare idiopatica, l’attesa disperata, e poi quel “sì” al dono degli organi che il 2 aprile 2022 gli ha restituito il respiro e una seconda vita, che lui chiama affettuosamente “Pol”. Oggi Achille un attivista instancabile per i diritti dei pazienti fragili, ma è un atleta oro europeo in Olanda e il cuore pulsante della cultura della donazione. In questa puntata di Monitor entriamo nella sua storia straordinaria fatta di coraggio, sport, ricerca e speranza. Non perdetevi questo viaggio emozionante.»

In questa puntata di Monitor, ci immergiamo in una storia di straordinaria resilienza, rinascita e amore per la vita: quella di Achille Abbondanza, consigliere di FIMARP (Federazione Italiana IPF e Malattie Polmonari Rare) e atleta trapiantato.

Nel 2015 la diagnosi implacabile: fibrosi polmonare idiopatica (IPF). Nel 2022 il delicato trapianto bipolmonare all’Azienda Ospedaliera di Padova che gli ha salvato la vita. Da allora, Achille ha trasformato la sua esperienza in un faro di speranza, ribattezzando i suoi nuovi polmoni “Pol” e conquistando medaglie d’oro, che vanno oltre il loro risultato sportivo. Con lui parliamo di donazione degli organi, di quanto sia fondamentale la ricerca scientifica, delle sue iconiche “pedalate del respiro” e dell’importanza di eventi come “Forlì Capitale del Respiro” e Sharing Breath.

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