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Felicioni e Scontenti torna dopo il GP d’Italia 2026 e questa volta abbiamo un problema: la lista degli Scontenti è lunghissima! Nella nuova puntata della rubrica di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti mettono sotto esame protagonisti, team e situazioni che hanno caratterizzato il weekend di Formula 1 a Monza.
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