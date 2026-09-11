Felicioni e Scontenti torna dopo il GP d’Italia 2026 e questa volta abbiamo un problema: la lista degli Scontenti è lunghissima! Nella nuova puntata della rubrica di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti mettono sotto esame protagonisti, team e situazioni che hanno caratterizzato il weekend di Formula 1 a Monza.