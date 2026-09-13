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Kimi Antonelli vince il GP di Spagna 2026 e diventa il primo pilota della storia della Formula 1 a conquistare una gara sul nuovo circuito Madring di Madrid. Ma questa volta, forse, ciò che ci ha colpito maggiormente non è stata soltanto la vittoria. Nella nuova puntata di Motor News, commentiamo il Gran Premio insieme a Giorgio Piola, direttamente dal nuovo circuito di Madrid, analizzando una gara che ci ha mostrato un altro aspetto del carattere di Kimi Antonelli.

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