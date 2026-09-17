Gilles Villeneuve, la Ferrari 126 CK e Giorgio Piola: una macchina può far riaffiorare i ricordi di oltre quarant’anni di Formula 1? Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione ci accompagna insieme a Giorgio Piola in un viaggio nella Formula 1 degli anni Ottanta, partendo da una monoposto entrata nella storia della Ferrari. La Ferrari 126 CK di Gilles Villeneuve. Giorgio ha avuto l’occasione di rivederla da vicino durante il recente GP di Spagna a Madrid, dove la monoposto era esposta. Un incontro particolare con una vettura che Piola aveva conosciuto quando correva nei Gran Premi. Ed è proprio da lì che partono ricordi, tecnica e aneddoti di una Formula 1 profondamente diversa da quella attuale.