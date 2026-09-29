Un tunnel attraversato in aereo a 245 km/h, un volo nel cratere di un vulcano e una corsa sull’acqua tra le dune brasiliane. Nel quarto episodio di Red Bull For Reals si passa da una sfida all’altra senza riprendere fiato.
Si parte con Dario Costa ai comandi del suo aereo. Poi Sebastián Álvarez vola nel cratere del vulcano Villarrica e Zuzana Vrablova porta il wakeskating nelle lagune dei Lençóis Maranhenses.
Il viaggio continua con Red Bull Hardline, il volo in wingsuit sopra Tokyo di Frédéric Fugen, il salto da record di Bryce Menzies e le evoluzioni in trial bike di Danny MacAskill. Nel finale, spazio anche a slackline e freeride.
Quale impresa ti ha lasciato senza parole? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per i prossimi episodi.
#RedBullForReals #RedBull #DarioCosta #SebastianAlvarez #ZuzanaVrablova #RedBullHardline #FredericFugen #BryceMenzies #DannyMacAskill #Wingsuit #Wakeskating #TrialBike #SportEstremi #Freeride