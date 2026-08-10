Zaynab Dosso non si dà pace: “Voto 2, prestazione deludente. Boccone amaro: valevo quei tempi”

Zaynab Dosso si classifica settima in 11″12 nella finale dei 100 metri piani femminili degli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurra si ferma a 6 centesimi dal podio ed a poco più di un decimo dall’oro. L’italiana a Rai 2 HD non cerca scuse ed è visibilmente amareggiata per quanto fatto.

Palpabile la delusione dell’italiana: “Le mie aspettative erano da dieci e oggi come voto mi do assolutamente un due, perché non sono stata per niente all’altezza di quello che mi aspettavo e per quello, soprattutto, per cui avevo lavorato. Non sono riuscita né a eseguire né reagire, e quindi devo dire che sono assolutamente delusa, non posso dire altro“.

L’azzurra non cerca alibi: “Mi do veramente un due, voglio questa volta essere severa su me stessa, perché questa volta non c’è una scusa, perché ero pronta, e uscire dallo stadio con la sensazione di non essermi neanche avvicinata minimamente a quello per cui ero arrivata qua è veramente deludente“.

Dosso pensa di valere i tempi delle prime: “Vedere i tempi con cui si è vinto e con cui si è presa la medaglia brucia un po’, perché era completamente alla mia altezza, e appunto non essere riuscita a neanche reagire, è quello che mi fa dire che sono molto molto delusa, è un boccone amaro“.