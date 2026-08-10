Erika Saraceni: “Sono molto contenta perché ancora non sono abituata a gareggiare quest’anno”

Erika Saraceni centra l’accesso diretto alla finale del salto triplo femminile agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurra balza a 14.50 metri nella seconda serie dopo il 13.79 del primo salto, superando ampiamente il limite dei 14.15 fissato per l’approdo all’ultimo atto.

Ai microfoni di Rai 2 HD l’azzurra analizza la differenza tra i due salti effettuati: “Sono molto contenta, l’ho fatto al secondo tentativo, al primo tentativo sono entrata molto lenta, forse perché ancora non sono abituata a gareggiare quest’anno“.

L’azzurra sarà in finale assieme a Dariya Derkach, qualificatasi con 14.42 al primo salto: “Questo ci mette in prospettiva in una grande finale, quindi incrociamo le dita e speriamo vada per il meglio giovedì. Speriamo di far sognare l’Italia insieme“.