WTA Toronto 2026, Lucrezia Stefanini eliminata all’esordio nel tabellone principale

Si ferma all’esordio il cammino di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale del WTA 1000 di Toronto, in Canada: la qualificata azzurra cede nel primo turno del main draw alla colombiana Camila Osorio, che si impone con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco, e nel prossimo turno sfiderà la russa Ekaterina Alexandrova, numero 16 del seeding.

Nel primo set la colombiana vince 8 dei primi 10 punti giocati e scappa sul 2-0 grazie al break a quindici nel secondo game, ma a seguire arriva l’immediato controbreak di Stefanini, che poi aggancia l’avversaria sul 2-2. L’azzurra strappa nuovamente la battuta alla colombiana nel quinto game, ma nel sesto è la colombiana a trovare il controbreak. Stefanini strappa ancora il servizio all’avversaria nel settimo gioco e poi nell’ottavo allunga sul 5-3, andando a servire per il set nel decimo game, quando però Osorio trova il controbreak a zero.

L’azzurra toglie nuovamente la battuta alla colombiana nell’undicesimo game, serve ancora per il set, ma Osorio firma il controbreak e trascina la contesa al tiebreak. Dall’1-1 la colombiana allunga sul 3-1, ma Stefanini rientra sul 3-3, poi dopo il cambio di campo Osorio scappa ancora sul 5-3. L’azzurra recupera il minibreak di ritardo, ma poi perde i successivi due punti giocati al servizio e la colombiana chiude sul 7-4 dopo 63 minuti di gioco.

Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi la prima ad allungare è l’azzurra, che nel quarto game firma il break a trenta che vale il 3-1. All’improvviso si spegne la luce per Stefanini: Osorio trova il controbreak a zero nel quinto game e nel sesto firma l’aggancio sul 3-3. Nel settimo gioco la colombiana toglie nuovamente il servizio all’azzurra, allungando sul 4-3 e confermando lo strappo per il 5-3. Stefanini serve per restare nel match, ma nel nono gioco arriva un altro break a zero di Osorio, che incassa il successo sul 6-3 dopo 40′.

Le statistiche rimarcano la supremazia della colombiana, che vince 75 punti contro i 60 dell’azzurra, sfruttando 8 delle 13 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 9 concesse all’italiana. Osorio fa meglio di Stefanini in termini di resa con la prima di servizio, 51%-44%, mentre l’azzurra è più concreta con la seconda, 47%-44%.