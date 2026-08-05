WTA Toronto 2026, esordio vincente per Sabalenka e Swiatek

I match del secondo turno della parte alta del tabellone scandiscono il programma di giornata del torneo WTA di Toronto. Debuttano con una prova convincente e staccano il pass per i sedicesimi di finale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e la polacca Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, regola la giapponese Moyuka Uchijima 6-3 6-3 in un’ora e ventitré minuti. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero nove, rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 6-7(5) 7-6(4) 6-4 in due ore e quarantanove minuti. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero sette, travolge la ceca Sara Bejlek 6-0 6-3 in un’ora e trentacinque minuti. Non deve neanche scendere in campo Amanda Anisimova. L’americana capitalizza infatti il ritiro della thailandese Lanlana Tararudee.

La russa Ekaterina Alexandrova, sedicesima testa di serie, regola la colombiana Camila Osorio 6-3 7-6(4) in un’ora e quarantacinque minuti. La svizzera Viktorija Golubic, numero 51 WTA, rimonta la croata Donna Vekic, trentunesima favorita del tabellone, 5-7 6-2 6-3 in due ore e diciassette minuti. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero dieci, elimina la wild card canadese Katherine Sebov 7-6(4) 6-0 in un’ora e venti minuti. Nell’ultimo match di giornata la ceca Nicola Bartunkova, numero 42 del ranking, piega la danese Clara Tauson 6-3 6-4 in un’ora e trentotto minuti.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero quindici, doma la slovacca Rebecca Sramkova 6-2 4-6 6-1 in un’ora e quarantasette minuti. L’australiana Talia Gibson, numero 74 WTA, supera la polacca Maja Chwalinska, testa di serie numero diciotto e finalista dell’ultimo Roland Garros, 7-5 6-1 in un’ora e quaranta minuti. La russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero diciassette, doma l’americana McCartney Kessler 6-2 6-7(3) 6-4 in due ore e quarantatré minuti.

L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero ventiquattro, liquida la romena Elena Gabriela Ruse 6-4 6-2 in un’ora e quarantacinque minuti. La statunitense Madison Keys, diciannovesima favorita del tabellone, travolge la croata Antonia Ruzic 6-1 6-2 in un’ora e ventidue minuti. La cinese Shuai Zhang, numero 62 del ranking WTA, approfitta del ritiro della lettone Jelena Ostapenko sul 6-0 4-0 a proprio favore. L’uzbeka Kamilla Rakhimova sfrutta il ritiro di Katerina Siniakova. La ceca abbandona il campo sul 6-7(1) 6-0 5-2 a favore della propria avversaria.