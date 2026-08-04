LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la cronometro rivoluzionerà la classifica

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quarta tappa del Tour de France femminile 2026, la cronometro con partenza da Gevrey-Chambertin e arrivo a Digione, di 21 km. Una prova che potrebbe rivoluzionare la classifica generale, con le specialiste delle sfide contro il tempo che vorranno fare la voce grossa.

La principale favorita è l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx-Protime), con l’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team) e l’altra atleta dei Paesi Bassi, Demi Vollering (FDJ United-Suez) pronte a giocarsi un risultato importante. Da non sottovalutare anche le azzurre Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) ed Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), oltre alla tedesca Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM). Dovrà difendersi, pur avendo un buon livello anche a cronometro, la maglia gialla Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility), vincitrice della tappa di ieri con un azione solitaria da lontano.

Il percorso presenta solo una difficoltà altimetrica: il muro di Lacets de Marsannay (1,8 km al 6,9%), che sarà affrontato dopo circa 8 km dalla partenza. Per il resto sarà un tracciato regolare, adatto alle specialiste di questa prova; si parte Gevrey-Chambertin e si arriva, dopo 21 km, a Digione, capitale della Borgogna.

Il primo partente della quarta tappa scatterà alle ore 14.34 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la quarta frazione del Tour de France femminile 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!