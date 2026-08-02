Vince la pioggia a Montreal: rinviata a domani la sfida tra Berrettini e Navone

La pioggia ha monopolizzato la scena nella giornata inaugurale del tabellone principale del Masters 1000 di Montreal, stravolgendo il programma e costringendo gli organizzatori a una profonda revisione dell’ordine di gioco. L’assenza di un tetto retrattile sui campi dell’impianto canadese ha reso inevitabili i continui stop, con pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento del torneo.

Tra i giocatori penalizzati c’è anche Matteo Berrettini, il cui esordio contro l’argentino Mariano Navone era inizialmente previsto al termine dell’incontro sul Campo Centrale tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic e il portoghese Nuno Borges.

Una sfida caratterizzata da numerose interruzioni per maltempo: Kovacevic è riuscito a conquistare il primo set al tie-break per 7-6(7), prima della risposta di Borges, che ha pareggiato i conti imponendosi 6-2 nella seconda frazione.

Con il peggioramento delle condizioni meteorologiche e l’impossibilità di rispettare il programma originario, gli organizzatori hanno optato per una drastica rimodulazione del calendario. La sfida tra Berrettini e Navone è stata così rinviata e verrà recuperata nella giornata successiva.

Le prospettive, tuttavia, non sono incoraggianti. Anche per il secondo giorno del torneo le previsioni indicano un elevato rischio di precipitazioni, uno scenario che potrebbe provocare nuovi ritardi e ulteriori modifiche al programma. A Montreal, almeno per il momento, il meteo continua a dettare legge.