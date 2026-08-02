Programma in forte ritardo a Montreal: ritorna la pioggia, Berrettini in attesa

AGGIORNAMENTO ORE 22.25

Riprende a piovere a Montreal, nuovo stop dopo pochissimi minuti di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 22.10

La pioggia è cessata, i campi sono finalmente asciutti a Montreal. A breve si riprenderà a giocare.

AGGIORNAMENTO ORE 21.05

Si gioca a Washington, dove è iniziata da pochi minuti la finale del WTA 500, così come sta per riprendere il gioco a Toronto per quanto concerne il WTA 1000. Situazione diversa a Montreal, dove un nuovo scroscio d’acqua, arrivato quando i campi erano stati asciugati, ha posticipato ulteriormente la ripresa del gioco, ora prevista non prima delle ore 21.30 italiane.

La pioggia provoca forti ritardi nella prima giornata dei tabelloni principali dei tornei ATP Masters 1000 di Montreal e del WTA 1000 di Toronto: il gioco per gli uomini è iniziato e poi è stato sospeso dopo poco più di un’ora, mentre non è nemmeno iniziato per le donne. Pioggia protagonista anche negli USA, con le finali dell’ATP 500 e del WTA 500 di Washington che continuano a slittare.

A Montreal, per l’ATP Masters 1000 sono tre i match sospesi per pioggia: lo statunitense Aleksandar Kovačević conduce sul lusitano Nuno Borges per 7-6 (7) 2-5 ed al termine di questo incontro scenderà in campo Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone, mentre lo spagnolo Jaume Munar è ad un passo dalla chiusura con l’australiano Rinky Hijikata per 7-6 (3) 5-3, infine il serbo Miomir Kecmanović guida sul qualificato statunitense Michael Zheng per 6-4 4-5.

L’ultima comunicazione, delle 19.20 italiane, recita: “Stiamo ufficialmente attivando il protocollo di confinamento. Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di entrare con calma nell’edificio principale per ripararvi e seguire le istruzioni del personale di sicurezza o del personale del torneo più vicino“.

Stessa sorte per il WTA 1000 di Toronto, dove i match non sono neppure iniziati. L’ultimo aggiornamento, delle 19.35 italiane, afferma: “Il gioco riprenderà non prima delle 14:15 (le 20.15 italiane, ndr). Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti“.

Piove anche su Washington, negli Stati Uniti: non è nemmeno iniziata la finale del WTA 500 tra la statunitense Jessica Pegula e la filippina Alexandra Eala, che era prevista alle ore 18.00 italiane. A seguire si disputerà l’ultimo atto dell’ATP 500 tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Rafael Jodar.