Berrettini-Navone stasera in tv, ATP Montreal 2026: orario, canale, streaming

Matteo Berrettini fa subito il suo esordio al Masters 1000 di Montreal. Per il giocatore romano, proveniente da una buona scia di risultati Slam che ne ha mantenuto il valore di giocatore importante per il tennis mondiale, arriva il debutto in terra canadese contro l’argentino Mariano Navone.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NAVONE (2° MATCH DALLE 17.00)

Si tratta di un match che, questo è vero, può nascondere un certo livello di insidie, cosa che a livello di primo turno capita sempre. Pur tuttavia, è evidente come Berrettini sia il chiaro favorito per molti motivi. Il primo, molto maggiore anche dei precedenti (che ha vinto tutti, sul rosso), si lega al fatto che Matteo ha una molto maggiore adattabilità a queste condizioni di gioco rispetto al suo avversario.

Il match tra Matteo Berrettini e Mariano Navone sarà il secondo sul Center Court, il cui programma inizia alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-NAVONE, ATP MONTREAL 2026 OGGI

Domenica 2 agosto

Center Court

Ore 17:00 Kovacevic (USA)-Borges (POR)

Berrettini (ITA)-Navone (ARG) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Fucsovics (HUN)-Moutet (FRA)

Sessione serale

Diallo (CAN) [WC]-Jacquet (FRA) [Q]

Galarneau (CAN) [WC]-Kopriva (CZE)

PROGRAMMA BERRETTINI-NAVONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport