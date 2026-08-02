LIVE Berrettini-Navone, ATP Montreal 2026 in DIRETTA: il romano torna in campo dopo Wimbledon

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e l’argentino Mariano Navone valido per il primo turno dell’Canadian Open, il Masters 1000 di Montreal. L’azzurro inizia l’ultima parte di stagione sullo swing americano, cercando feedback sempre migliori dopo quelli del Roland Garros e di Wimbledon.

Vista l’assenza di campioni come Novak Djokovic e Jannis Sinner, con Carlos Alcaraz che ha posticipato il suo ritorno in campo di pochi giorni al Masters 1000 di Cincinnati, Berrettini potrebbe avere l’occasione giusta per andare più in fondo possibile nel torneo, con la speranza che possa conquistare i punti necessari per risalire la classifica e tornare dove merita.

Per quanto riguarda le sfide contro l’ostico terraiolo argentino, i precedenti tra Berrettini e Navone sono tre con altrettante vittorie del tennista romano che ha ottenuto tutti questi successi sulla terra battuta senza mai perdere uno scontro. Questo è il primo che si disputa sul cemento, con l’azzurro che parte nettamente favorito: ovviamente l’avversario non va sottovalutato.

Il match tra Berrettini e Navone sarà il secondo match dalle 17.00 sul Campo Centrale, con il programma canadese che partirà con la sfida tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic e il portoghese Nuno Borges. A seguire entreranno in campo i nostri due protagonisti, con la speranza che l’azzurro sia nella condizione giusta per competere anche questa settimana. Potrete seguire l’incontro, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!