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Tuffi, Jodoin Di Maria e Pelligra quinti nel sincro misto dai 10 metri agli Europei. Vince l’Ucraina

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1 minuto fa

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Per approfondire:
Sarah Jodoin Di Maria - Raffaele Pelligra
Sarah Jodoin Di Maria - Raffaele Pelligra / IPA Sport

Spettacolo ed evoluzioni di alto livello nella finale del sincro misto dalla piattaforma agli Europei 2026 di tuffi. All’Olympic Aquatics Centre (OAC) di Saint-Denis, l’ultimo atto della competizione ha premiato l’Ucraina, la più convincente nel corso delle cinque rotazioni.

La coppia composta da Oleksii Sereda e Kseniia Bailo ha conquistato la medaglia d’oro con 323.16 punti, costruendo il successo soprattutto nell’ultima rotazione grazie a uno splendido doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, valutato 81.60 punti.

Gli ucraini hanno però dato prova di grande solidità per l’intero arco della gara, come testimoniano i 100.20 punti ottenuti negli obbligatori, i 68.40 del triplo e mezzo avanti e i 72.96 del triplo e mezzo ritornato.

Alle spalle dei vincitori hanno chiuso i tedeschi Ole Johannes Rosler e Pauline Alexandra Pfeif, secondi con 317.16 punti, mentre il bronzo è andato ai sorprendenti spagnoli Jorge Rodriguez Ledesma e Ana Carvajal San Miguel, autori di una prestazione da 297.48 punti. Gli iberici, contro ogni pronostico, hanno preceduto i russi in gara sotto la bandiera degli Atleti Neutrali B, Miroslav Kisilev e Aleksandra Kedrina, quarti con 292.56 punti.

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Quinta posizione, infine, per l’Italia. Raffaele Pelligra e Sarah Jodoin Di Maria hanno chiuso con un punteggio complessivo di 290.22, pagando alcune imprecisioni nel corso del programma. Il duo azzurro ha ottenuto 93.60 punti negli obbligatori, 60.30 nel triplo e mezzo avanti, 65.28 nel triplo e mezzo ritornato e 71.04 nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, il migliore dei quattro tuffi eseguiti.

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