Tuffi, Chiara Pellacani: “Gara dominata”; Matteo Santoro: “Avevo voglia di rifarmi”

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro, la seconda, agli Europei senior 2026 di tuffi: nel trampolino sincro misto da 3 metri conquistano il titolo continentale Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che dominano la gara davanti ad Atleti Neutrali B e Germania. Gli azzurrini, a caldo, commentano il successo ai microfoni del sito federale.

Chiara Pellacani è raggiante, consapevole di quanto fatto in una prova condotta sempre al comando: “Una gara dominata, però eravamo molto preparati e insieme diamo sempre il meglio di noi. Lui per me è un po’ mio fratellino, siamo cresciuti insieme“.

Matteo Santoro sorride dopo la delusione individuale: “Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di ieri. Ero abbastanza nervoso, ma con Chiara è tutto più facile. Mi sono divertito molto, nonostante l’ansia: nei primi due tuffi a me tremavano le gambe, con lei devo saltare un po’ meno e facevo fatica a trattenermi“.