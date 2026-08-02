INATTACCABILI! Santoro/Pellacani senza rivali: oro agli Europei nel sincro misto da 3 metri

Dopo il titolo mondiale, arriva anche quello europeo per Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Si tratta di un ritorno sul gradino più alto del podio in una rassegna continentale per la coppia azzurra, che aveva vinto la medaglia d’oro nel 2020 a Budapest. Pronostico ampiamente rispettato questa sera a Parigi da Pellacani e Santoro, che hanno dominato la finale, vincendo con un margine di oltre diciannove punti sulla Russia (argento) e Germania (bronzo).

Gli azzurri sono stati l’unica coppia a superare il muro dei 300 punti, chiudendo con un punteggio complessivo di 305.85. Dopo i due obbligatori Santoro/Pellacani hanno conquistato 96.60, per poi cominciare le rotazioni dei tuffi liberi con un doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento da 69.30. Poi il triplo e mezzo avanti carpiato da 69.75 ed alla fine un ottimo doppio e mezzo ritornato carpiato da 70.20 punti.

Al secondo posto ha concluso la coppia russa composta da Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina con 286.17 punti, che è riuscita a tenere dietro i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez/Lena Corona Hentschel (284.19), che difendevano l’oro dell’anno scorso. Quarti gli ucraini Kyrylo Azarov/Diana Karnafel (273.60) davanti agli svizzeri Erik Passerone/Michelle Heimberg (263.85) e ai francesi Gwendal Bisch/Nais Gillet.

Tra un’ora Chiara Pellacani andrà a caccia della doppietta d’oro. Infatti la romana è attesa dalla finale del metro femminile, dove si presenta da favorita dopo aver chiuso in prima posizione l’eliminatoria con un vantaggio di oltre sette punti sulle avversarie. Ci sarà anche Elisa Pizzini, decima questa mattina, che cercherà sicuramente di migliorarsi in finale.