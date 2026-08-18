Triathlon, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Quattro azzurri per prove individuali e staffetta mista

Si disputeranno nel circuito cittadino ricavato all’interno di Taranto le gare del triathlon dei Giochi del Mediterraneo 2026: l’Italia si presenta al via della manifestazione con quattro atleti che puntano in alto nelle tre specialità previste.

Nella gara individuale maschile saranno al via Riccardo Cultore ed Euan De Nigro, mentre nella gara individuale femminile saranno ai nastri di partenza Paola Sacchi e Bianca Seregni, con i quattro azzurri che comporranno la formazione iscritta alla staffetta mista.

Il programma delle competizioni prevede sabato 29 agosto alle ore 16.45 la gara individuale maschile, mentre la gara individuale femminile si disputerà nella stessa giornata alle ore 18.30, infine la staffetta mista è calendarizzata per lunedì 31 agosto alle ore 18.00.

CONVOCATI TRIATHLON GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Riccardo Cultore

Euan De Nigro

Paola Sacchi

Bianca Seregni